Le terrible dilemme de Jordan Henderson et de Liverpool

12 années de bonheur, traversées par des titres à foison, et tout juste entachées par des débuts laborieux, lorsque Liverpool peinait alors à retrouver le chemin du succès. Jordan Henderson a accompagné les Reds au cœur d’une période faste, et la logique voudrait que cela se poursuive, avec un contrat jusqu’en 2025. Mais voilà, Al-Ettifaq fait le forcing.

Comme le rapporte le Daily Mail, le club saoudien lui propose de quadrupler son salaire de Liverpool, avec plus de 800 000 euros par semaine ! Une offre de nature à faire réfléchir plus d’un joueur, surtout à 33 ans. Selon The Athletic, le milieu de terrain serait désormais enclin à accepter la proposition mais il souhaiterait d’abord s’entretenir avec Jürgen Klopp.

Une concurrence accrue chez les Reds

Son entraîneur chez les Reds souhaite lancer un nouveau cycle, et s’est déjà renforcé dans l’entrejeu avec les arrivées de Mac Allister et de Szoboszlai. On peut ajouter Thiago Alcantara, Fabinho, Elliott, ou encore Bajcetic. La concurrence s’annonce rude, ce qui pourrait aussi inciter Henderson à dire oui à Al-Ettifaq.

D’autant que là-bas, il retrouverait celui à qui il a succédé en tant que capitaine chez les Reds, Steven Gerrard. Nommé entraîneur le 3 juillet dernier après avoir d’abord recalé le club saoudien, Gerrard a fait d’Henderson sa priorité. Entre Klopp et Gerrard, le cœur d’Henderson balance. Sa réponse est attendue dans les prochains jours.