OL : Rayan Cherki se fait détruire par Sidney Govou

Dans un entretien accordé à L'Équipe, Sidney Govou, ancien international français aux 49 sélections, a fait un bilan de l'OL sur ce début de saison. Il a eu un petit mot à propos de la pépite Rayan Cherki (19 ans), qui a récemment prolongé. « Cherki déclare qu'il veut jouer 10 et personne ne lui répond au club, même si Bosz a été bon dessus ? Il faut lui dire : "T'as quel âge ? T'as fait 3 passes décisives, 2 corners, et avec les Espoirs, ça reste du foot de gamin." Et sous pression, à Lens, il a eu du mal ».

Avant de rajouter qu'il faut redescendre sur terre : « ce gamin a été mis trop tôt, trop haut et tu le laisses dire des choses... Karim (Benzema) nous avait dit en arrivant : "Je vais prendre votre place." Mais il n'a pas exigé de poste. Ce n'est pas le même message. Rayan, c'est un très très bon joueur, mais sa gestuelle à Lens, non. Mais le président dit : "Faut le laisser tranquille, c'est notre futur." Ce n'est pas le bon message à faire passer ».