Liberia-Maroc : les compositions officielles

Les qualifications pour la Coupe d'Afrique des nations 2023, en Côte d'Ivoire, se poursuivent. Dans le groupe K, le Liberia reçoit le Maroc à... Casablanca. (Un match à suivre en direct sur notre site, coup d'envoi 21h00). Le stade national du Liberia, à Monrovia, a été jugé non-conforme par la CAF et le match a donc été relocalisé au Maroc, au stade Mohamed V, de Casablanca. Une aubaine pour les Lions de l'Atlas. Ces derniers ont parfaitement débuté leur campagne face à l'Afrique du Sud (2-1), jeudi, et pourraient faire un grand pas vers la qualification avec un deuxième succès dans un groupe qui ne compte que trois nations, le Zimbabwe ayant été disqualifié.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Vahid Halilhodzic, le sélectionneur du Maroc, doit composer avec plusieurs absences comme celle d'Aguerd, Amrabat ou encore Masina et aligne plusieurs pensionnaires de Ligue 1 comme le Parisien Hakimi, l'Angevin Ounahi et le Marseillais Harit. Devant, En-Nesyri et El Kaabi, buteurs contre l'Afrique du Sud, débutent. A noter également, la première titularisation avec les Lions de l'Atlas pour Attiat-Allah dans le couloir gauche de la défense.

Les compositions officielles :

Liberia : Songo – Dweh, Baldé, Arago, Pabai - Njie, Soumaoro, Murphy, Macullay - Adukor, Sherman

Maroc : Bounou – Hakimi, Mmaee, Saïss, Attiat-Allah – Fajr, Jabrane, Ounahi – Harit – El Kaabi, En-Nesyri