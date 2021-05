Massimiliano Allegri va revenir à la Juventus !

La suite après cette publicité

Depuis quelques heures maintenant, le mercato est très agité au niveau des entraîneurs. Après l'annonce de l'Inter du départ d'Antonio Conte, les médias italiens et espagnols avançaient dès mercredi soir que Zinedine Zidane allait quitter le Real Madrid et qu'il avait déjà prévenu ses joueurs. En France et plus précisément du côté du PSG, la rumeur d'un départ de Mauricio Pochettino est apparue... Et voilà que désormais, c'est sur la banc de la Juventus que ça s'accélère ce jeudi.

Nommé entraîneur de l'équipe première l'été dernier après avoir entraîné les U23, Andrea Pirlo n'a clairement pas rempli les objectifs cette saison, en décrochant notamment une place en Ligue des Champions lors de la dernière journée de Serie A avec cette quatrième place. Un départ a donc rapidement été avancé. Et ce n’est désormais plus qu’une question d’heures avant que l’officialisation ne tombe, car l'ancien milieu de terrain va bel et bien être licencié selon les médias transalpins. Mais pour le remplacer par qui ?

Un bail de 3 ou 4 ans à Turin

D'après les informations de Sky Italia, Andre Pirlo doit normalement laissé sa place à un ancien de la maison : Massimiliano Allegri. Le technicien italien était sans poste depuis son départ de la Vieille Dame en 2019. Il signera un contrat de trois ou quatre ans pour son grand retour à Turin, lui qui était la cible numéro 1 de la direction bianconera. Une bonne nouvelle pour la Juventus mais une mauvaise pour le Real Madrid ou l'Inter qui visaient eux aussi le coach âgé de 53 ans pour la saison prochaine.

Un retour au source donc pour celui qui avait notamment emmené les Bianconeri en finale de la Ligue des Champions en 2015 et 2017, tout en continuant l’hégémonie sur le plan national initiée par Antonio Conte avant lui. Deux ans après son départ, la Juventus compte donc sur lui pour relever la tête et effacer une saison 2020-2021 qui ne restera pas dans l'histoire du côté du Juventus Stadium.