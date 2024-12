Ligue 1 : le PSG s’enfonce dans sa galère

Et voilà trois matchs de suite sans victoire pour le PSG toutes compétitions confondues. Battus à Munich en Ligue des Champions (1-0), tenus en échec au Parc des Princes le week-end dernier contre Nantes (1-1), les Parisiens ont cette fois été incapables de marquer à Auxerre et ont dû se contenter d’un nouveau match nul (0-0). Le champion de France en titre conserve seul son fauteuil de leader, et avec un matelas d’avance confortable sur ses poursuivants (8 points sur Marseille, Monaco et Lille) mais il a encore affiché ses limites du moment.

Cette fois, on ne peut pas reprocher grand-chose aux joueurs de Luis Enrique. À l’Ibérique non plus d’ailleurs, pro-actif durant cette rencontre où son équipe a largement dominé, cadré 11 frappes, touché la barre transversale par Vitinha. Elle s’est surtout heurtée à un Donovan Léon des (très) grands soirs. Le portier auxerrois a tout sorti hier. «Il y a un moment où Vitinha touche l’équerre en se retournant, et je me dis “ce soir, il ne pourra peut-être rien m’arriver”, parce que j’étais battu», a reconnu à sa sortie du terrain le héros de l’Abbé-Deschamps.

Luis Enrique «n’a rien à reprocher à ses joueurs»

Ce n’est pas un hasard si notre rédaction lui a accordé un très rare 10/10 après sa prestation. Il fallait que ça tombe sur le PSG, une équipe déjà en proie à ses doutes offensifs. «Il est évident que le résultat ne reflète pas la performance. (…) On a poussé, on a eu plus d’occasions. Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. On a des chiffres exceptionnels, assurait Luis Enrique en conférence de presse. Je ne vois pas ce sentiment de négativité autour du club. Je n’ai pas de formule magique. On doit concrétiser nos occasions, notre rival n’a pas eu beaucoup d’occasions. Il faut gagner en confiance.»

Cette nouvelle déconvenue arrive à un moment de la saison où le PSG n’a pas besoin de ça. En difficulté en Ligue des Champions, les Franciliens se rendent à Salzbourg mardi prochain (21h). Ils y joueront une grande partie de leur avenir dans cette compétition. «C’est une période un peu plus compliquée, mais nos matchs ne sont pas mauvais. C’est juste qu’on n’arrive pas à concrétiser. Quand l’un de nous va marquer, ça va dérouler avec la confiance» veut croire Warren Zaïre-Emery, soutenu par son entraîneur. «Les joueurs donnent tout, je ne vais pas les critiquer même en interne. Je n’ai aucun doute. Les doutes viennent de vous.»