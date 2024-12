Auxerre - PSG : le héros Donovan Léon raconte son immense performance

Tenu en échec par Auxerre ce vendredi soir (0-0), le PSG enchaîne un troisième match sans succès, malgré de nettes occasions. Et si les Parisiens ont parfois été maladroits, ils peuvent surtout en vouloir au géant Donovan Léon, le portier de l’AJ Auxerre. Auteur d’un match exceptionnel avec pas moins de 11 arrêts réalisés, le gardien de 32 ans a été plus que décisif et a été crédité de la note de 10/10 par la rédaction FM. Héros de la partie, il a d’ailleurs été longtemps salué par les joueurs parisiens, son équipe et surtout ses supporters qui ont largement scandé son nom.

«Je pense qu’on a insisté. Le gardien de but était très fort, on a eu 25 situations. On a fait un bon travail offensif, mais on va écouter les critiques», avait d’ailleurs reconnu Luis Enrique. «Dono a sublimé le travail de l’équipe. Ça me fait très plaisir, car il a été beaucoup critiqué en début de saison et il donne une bonne réponse ce soir», a également ajouté son entraîneur, Christophe Pélissier, ainsi que son partenaire Hamed Junior Traorè : «Dono, c’est un top. Il aide beaucoup, on est trop contents de l’avoir et franchement il nous a sauvés».

Donovan Léon : «je me suis dit qu’il ne pouvait rien m’arriver»

Mais au micro de DAZN, le héros de la soirée a ressenti «beaucoup de fierté. Je suis content parce que je suis un grand fan du PSG (rires), ma famille m’a dit “t’as fait un gros match contre Marseille, fais pareil contre Paris maintenant”. Il y a des soirs où c’est comme ça. Je suis récompensé, et l’équipe aussi (…) Parmi les 11 arrêts, pour moi, il y en a 3, dont les deux derniers avec le face-à-face avec Kolo Muani et l’enroulée de Désiré Doué, c’est deux arrêts importants qui maintiennent l’équipe et rapportent le point. Il y a un moment où Vitinha touche l’équerre en se retournant, et je me dis “ce soir, il ne pourra peut-être rien m’arriver”, parce que j’étais battu», a-t-il d’abord expliqué.

Avant d’avouer qu’il revenait de très loin : «c’était compliqué pour moi au début de saison, les gens oublient qu’avant, j’étais numéro 2, je n’ai fait des saisons complètes que depuis mon retour à Auxerre en 2020. Il faut toujours croire en soi, j’ai eu un parcours compliqué, le club m’a donné ma chance et j’ai surfé sur ça. Il ne faut pas être pressé, ta chance viendra tôt ou tard. C’est ce qui m’arrive à l’heure actuelle. C’est juste une récompense», a ajouté Léon, qui aura gagné énormément de crédit avec ce match.