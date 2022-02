Leicester : Wesley Fofana de retour à l'entraînement

C'est peut-être l'une des meilleures nouvelles au milieu de cette saison compliquée pour Leicester City. Wesley Fofana a fait son retour à l'entraînement collectif ce mardi. Dans une vidéo publiée sur le compte Twitter des Foxes, on peut voir le jeune défenseur central de 21 ans, tout sourire, participer à la séance collective (toro, conservation, opposition...), le tout avec contact. Il faudra probablement patienter encore quelques semaines avant de le revoir fouler les pelouses de Premier League.

La suite après cette publicité

L'ancien Stéphanois n'a pas joué une seule minute cette saison avec le champion d'Angleterre 2016. Victime d'un tacle assassin de Fer Niño le 4 août dernier, lors d'un match amical entre Leicester et Villarreal (3-2), Wesley Fofana avait été opéré d'une fracture du tibia gauche. Son ligament médial et la zone alentour avaient notamment été touchés plus gravement que prévu.