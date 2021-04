FC Barcelone-Grenade : les compositions officielles

Le FC Barcelone a l'occasion de prendre seul la tête du championnat d'Espagne ce soir lors de la réception de Grenade (19h, à suivre en direct sur notre site). Pour cette rencontre décalée de la 33e journée, Ronald Koeman aligne son 3-5-2 avec Ter Stegen dans le but et une défense où l'on retrouve Mingueza, Piqué et Umtiti. Au milieu, Busquets et De Jong sont alignés aux côtés de Moriba. Sergi Roberto et Alba animeront les couloirs et le duo Messi-Griezmann mènera l'attaque barcelonaise.

Du côté de Grenade, c'est également une défense renforcée qui se présente au Camp Nou avec Diaz, Nehuén et Germán en charnière centrale, Foulquier et Quini dans les couloirs. Un double pivot au milieu avec Eteki et Herrera. Soldado et Machis seront sur les côtés. Enfin, Suarez prendra la pointe de l'attaque. En cas de succès ce soir, le Barça reprendrait seul la tête, un point devant l'Atlético de Madrid, à cinq journées de la fin. Le choc Barça-Atlético du 8 mai prochain devrait alors valoir son pesant d'or !

Les compositions d'équipes :

FC Barcelone : ter Stegen - Mingueza, Piqué, Umtiti - S. Roberto, de Jong, Busquets, Moriba, Alba - Messi, Griezmann

Grenade : Aarón - Foulquier, V. Díaz, Nehuén, Germán, Quini - Soldado, Eteki, Y. Herrera, Machis - Suárez