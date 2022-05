Sékou Mara va rester à Bordeaux la saison prochaine

Dans le cauchemar des Girondins de Bordeaux cette saison, il y a eu une seule petite éclaircie. Et elle se nomme Sékou Mara. Le jeune attaquant formé au club a été irréprochable toute la saison et son doublé lors de la dernière journée face à Brest vient conclure une année sérieuse de sa part. Du haut de ses 19 ans, il a fini la saison en trombe avec 5 buts en 7 matchs (et seulement 3 titularisations) alors que son club vient d'être officiellement relégué en Ligue 2.

Considéré comme un attaquant à fort potentiel et logiquement dans le viseur de plusieurs écuries, celui qui disputera le tournoi de Toulon avec la France U20 dans une semaine a tenu à rassurer les supporters bordelais. Il restera à Bordeaux la saison prochaine comme il l'a confié à Prime Video. «Oui, je sais déjà ce que je vais faire l’an prochain, je serais avec les Girondins de Bordeaux. Je suis sous contrat avec le club ! Je serais là, la saison prochaine ! »