Wolverhampton fixe le prix pour Adama Traoré

Vendre pour pouvoir recruter, c'est ce qui semble être le projet de Wolverhampton pour ce début d'année 2022. Selon The Telegraph, les propriétaires des Wolves ne voudraient pas injecter de l'argent durant ce mercato alors que Bruno Lage, le coach a indiqué dimanche en conférence de presse qu'il souhaitait recruter trois joueurs pour renforcer son effectif. Les actuels 9es de Premier League penseraient donc à se séparer d'un joueur coté sur le marché pour récupérer des liquidités, le nom qui ressort est celui de l'international espagnol Adama Traoré.

Les Loups n'envisageraient pas d'accepter d'offres inférieures à 20 millions de livres, soit environ 24 millions d'euros. Des clubs comme Tottenham et West Ham ont déjà montré de l'intérêt pour l'ailier droit de 25 ans, notamment David Moyes le coach des Hammers qui apprécierait particulièrement le profil du joueur. L'Espagnol, qui a joué 19 matches avec les Wolves cette saison sans inscrire le moindre but et dont le contrat expire en juin 2023, pourrait donc bien ne plus être un loup à la fin du mois de janvier.