LdC (F) : l’OL tenu en échec par le Slavia Prague

Déjà qualifiées pour le tour suivant, les joueuses de l’Olympique Lyonnais ont parfaitement bouclé la phase de poules de la Ligue des Champions féminine. Leaders incontestées du groupe B devant le SK Brann, les Fenottes recevaient le Slavia Prague, troisième du groupe.

Les Rhodaniennes ont rapidement ouvert le score par Majri (4e), avant que les Tchèques n’égalisent par Cerna cinq minutes plus tard. Becho pense alors donner la victoire à l’OL à un quart d’heure du terme. C’était sans compter sur un but contre son camp de Gilles dans les arrêts de jeu. 2-2, l’OL reste premier, avec un petit point de plus que Brann (4 victoires, 2 nuls).