Espagne : la femme de Morata explose sur les réseaux sociaux !

Les médias espagnols ont souvent tendance à faire d’Alvaro Morata, le bouc émissaire des problèmes de la Roja. Une habitude qui pèse énormément sur le capitaine de l’Espagne et sa famille. En titrant, « Morata, un capitaine qui embarrasse l’Espagne», El Confidencial a publié l’article de trop pour Alice Campello, la femme du joueur, qui a laissé exploser sa colère sur les réseaux sociaux. «Est-ce normal ? La seule chose embarrassante que je vois, c’est d’être journaliste, avoir étudié pour cela et écrire un tel titre alors que l’Espagne est à un jour de jouer une demi-finale».

Dans un long message publié sur sa story Instagram, Alice Campello, s’est désolée du traitement injuste reçu par son mari et les autres joueurs dans les médias et a appelé à une remise en question des journalistes. «Sans oublier que ces joueurs ont des mères, des pères, des épouses, des enfants qui doivent lire ces barbaries gratuites… celle-ci n’est qu’un simple exemple de milliers de barbaries quotidiennes. Nous devons réfléchir avant de parler. Penser à ce que ressentirions nous-mêmes face à ce que nous faisons. Je le répète : chacun est libre de dire ce qu’il pense mais pas d’offenser. Il y a les goûts et les couleurs, mais il faut toujours respecter si l’on veut être respecté». Une déclaration très forte alors qu’Alvaro Morata a déclaré, il y a quelques jours dans la presse, «être plus heureux lorsqu’il joue à l’étranger». Le capitaine de la Roja, fatigué par les critiques dans son pays natal serait en négociations avancées pour rejoindre l’AC Milan.