PSG : Donnarumma n’a pas digéré l’action de Benzema

Invité dans le podcast italien Viva el Futbol avec Antonio Cassano, le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma a été interrogé sur l’action litigieuse qui avait mené à la remontada du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain, lors de la Ligue des Champions 2022. Au moment où le présentateur évoque le contact avec Karim Benzema, venu presser le portier italien, celui-ci se laisse aller à son explication des faits.

«Nan, laisse tomber… Je vais te dire une chose : j’ai moi-même commis une erreur. J’aurais dû rester à terre. Pourquoi je te dis ça ? Du moment où il marque, jamais l’arbitre n’annule le but dans ce contexte, à Santiago Bernabéu, avec le public en ébullition… jamais de la vie l’arbitre n’annule le but. La seule chose que j’aurais pu faire c’était de rester à terre. Ca m’est resté en travers de la gorge», soupire Gianluigi Donnarumma. Si l’ancien portier de Milan était resté à terre et que la faute avait été sifflée, beaucoup de choses auraient pu être différentes dans le monde du football…