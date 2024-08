La FFF a déjà ciblé le remplaçant de Thierry Henry !

C’est l’information de la journée du côté de la FFF. Auteur de Jeux Olympiques intéressants et historiques avec une médaille d’argent à la clé sur le banc des Bleus, Thierry Henry a décidé de s’en aller ce lundi pour des raisons personnelles. Un départ assez inattendu qui va donc contraindre le board de la Fédération à lui trouver un remplaçant.

La suite après cette publicité

Et alors que plusieurs noms étaient avancés sur les réseaux sociaux, L’Equipe affirme que Gérald Baticle est le nom le plus avancé à l’heure actuelle. Même si rien n’est encore acté et qu’une liste élargie sera établie la semaine prochaine, l’ancien tacticien d’Angers peut compter sur le soutien de plusieurs partisans en interne. Pour rappel, l’ancien adjoint de Bruno Génésio à l’OL était également adjoint de Thierry Henry auprès des Bleuets.