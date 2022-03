Barça : Pedri est triste de voir Messi en difficulté à Paris

Présent avec la sélection espagnole pour les matchs amicaux face à l'Albanie et à l'Islande, Pedri, le prodige du FC Barcelone a également pris le temps de répondre à une Interview à la Vanguardia. L'ancien joueur de Las Palmas a été interrogé sur la situation au PSG de Lionel Messi, avec qui il a partagé le vestiaire du Camp Nou pendant une saison. Le milieu de 19 ans se remémore cette saison aux côtés du septuple ballon d'or : «j'ai passé de bons moments avec Leo sur le terrain et en dehors du terrain, c'est une personne magnifique, donc j'espère qu'il pourra revenir. J'ai aimé jouer avec lui et c'est une joie de l'avoir eu comme coéquipier.»

Le nouveau numéro 10 de la Roja ne cache pas son admiration pour l'Argentin mais également la tristesse qu'il ressent de le voir embourbée dans une situation compliquée à Paris : «chaque fois que c'est possible, je regarde ses matchs parce qu'on apprend beaucoup en regardant jouer le meilleur joueur du monde, mais c'est vrai que quand les choses ne marchent pas pour un ami, comme je le considère, ça fait un peu mal.» Interrogé sur la comparaison avec Messi après son but face à Galatasaray, il s'estime encore loin de l'Argentin : «je ne me souviens pas, les choses se passent d'elles-mêmes sur le terrain, j'ai tellement de chance de ne pas y penser. Leo a marqué de bien meilleurs buts. Me comparer à lui est fou.»