PSG : ça avance pour Dele Alli

Le Paris Saint-Germain va-t-il se renforcer durant ce mercato hivernal ? C'est surtout du côté des ventes que le directeur sportif Leonardo est attendu mais il ne dira pas non à une opportunité dans la dernière ligne droite. Et ce beau coup ressemble plus que jamais à Dele Alli. Le joueur anglais est en rupture avec José Mourinho et souhaite retrouver son ancien entraîneur Mauricio Pochettino, devenu l'entraîneur du PSG.

Jusqu'à présent, la direction de Tottenham n'avait pas l'air d'avoir envie de céder son international anglais de 24 ans mais les dernières heures auraient marqué une évolution de ce point de vue, selon les informations de RMC. Le président des Spurs, Daniel Levy, ne serait plus opposé à un départ, sous forme de prêt, si jamais il pouvait dégoter un remplaçant à Alli. Il faudra dans tous les cas attendre encore quelques jours...