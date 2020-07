PSG : Thomas Tuchel content de voir du public mais ...

De retour aux affaires, le Paris Saint-Germain a pulvérisé Le Havre dans son Stade Océane (9-0). Une large victoire des Franciliens que n'a pas manqué de commenter Thomas Tuchel à l'issue de la rencontre. Le technicien allemand est aussi revenu sur la présence des quelques 5000 supporters en tribunes. Une première concernant une équipe des 5 plus grands championnats européens.

Il espère que les mesures prises ont été les plus favorables pour la sécurité des supporters comme il l'a expliqué au [Parisien](https://www.leparisien.fr/sports/football/psg/le-havre-psg-nous-sommes-prets-pour-la-suite-affirme-tuchel-12-07-2020-8351871.php) : «c'était une surprise, car en Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie, ils jouent sans. On aime ça. Ça change vraiment l'ambiance. Mais le plus important, ce n'est pas qu'un entraîneur veuille des spectateurs. Le plus important, c'est que tout le monde soit en bonne santé.»