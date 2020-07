Thomas Tuchel analyse le retour aux affaires du PSG

Le Paris Saint-Germain ne pouvait rêver meilleur retour sur les pelouses hexagonales. Après plusieurs mois d'interruption suite à la pandémie du coronavirus, le club parisien affrontait Le Havre au stade Océane pour une rencontre amicale qui accueillait pour la première fois depuis mars dernier du public (5 000 personnes). Et le champion de France n'a pas déçu en régalant l'assistance d'un festival offensif (9-0). Si les hommes de Thomas Tuchel ont démontré une aisance déconcertante offensivement, c'est aussi sur le plan physique que ces derniers ont impressionné.

Certes, l'adversité fut totalement dépassée par les événements, mais le PSG peut se targuer d'avoir insufflé du rythme dans ce match. Un retour aux affaires qui aura permis notamment à Mauro Icardi, Neymar et Pablo Sarabia d'inscrire un doublé. Cerise sur le gâteau, aucun blessé n'est à déplorer côté parisien. Idéal pour engranger de la confiance avant de retrouver le Parc des Princes face à Bereven (17 juillet) et le Celtic Glasgow (21 juillet). Interrogé sur le site officiel du PSG à l'issue de la rencontre, Thomas Tuchel ne pouvait cacher sa satisfaction.

Thomas Tuchel insiste sur l'importance des matchs amicaux pour son équipe

« C'est un plaisir de pouvoir se retrouver dans un stade un jour de match, c'est quelque chose qui nous a beaucoup manqué. Et puis nous avons fait un très bon match, les joueurs ont répondu présent et le résultat est là. C'est une soirée extraordinaire. L'équipe a montré de très belles choses, individuellement et collectivement. Nous avons été sérieux de bout en bout, » a ainsi commenté le technicien allemand.

Ce dernier a également évoqué l'importance des matchs amicaux pour son équipe dans une interview accordée au Parisien. « L'objectif de notre 4-4-2 était de trouver notre structure offensivement. Il y a des situations à améliorer dans la récupération du ballon. Mais ce n'était pas l'objectif. On doit absolument passer par des matchs amicaux pour retrouver notre rythme. » Place désormais aux retrouvailles avec le Parc des Princes la semaine prochaine face à Bereven. Une nouvelle occasion pour le champion de France de peaufiner sa préparation, avec en ligne de mire les finales nationales face à l'ASSE (24 juillet) et l'Olympique Lyonnais (31 juillet)...