CdM, record : la rencontre entre l'Angleterre et l'Iran a duré plus de 117 minutes

Bien avant le début de cette Coupe du Monde au Qatar, le temps additionnel était déjà au cœur des discussions. La semaine dernière, Pierluigi Collina avait d'ailleurs exprimé le souhait que le temps additionnel soit respecté et joué jusqu'au bout. «On veillera à ce que les arbitres compensent au mieux les minutes perdues avec l'objectif d'augmenter le temps de jeu effectif» avait notamment confié le responsable des arbitres de la FIFA. Il faut dire que ce lundi, les rencontres ont semblé s'éterniser. La confrontation entre le Sénégal et les Pays-Bas (2-0) s'est terminée à la 90e+11 tandis que les États-Unis et le Pays de Galles (1-1) ont joué jusqu'à la 90e+9. Mais la palme revient à la rencontre entre l'Angleterre et l'Iran (6-2). Les deux équipes ont même établi un nouveau record en jouant pas moins de 117 minutes et 16 secondes au Khalifa Stadium. Il s'agit de la partie la plus longue lors d'un Mondial, hors prolongations, depuis 1966 lorsqu'Opta a commencé à recenser le temps additionnel.

Cela s'explique notamment par la blessure du gardien iranien, après un choc tête contre tête avec un de ses coéquipiers en première période, qui a nécessité l'intervention des soigneurs et l'arrêt temporaire de la rencontre pendant de longues minutes. Malgré cela, les 14 minutes de temps additionnel à la fin du premier acte ont surpris bon nombre d'observateurs. Pire, alors que la deuxième mi-temps n'a pas été le théâtre de longs arrêts de jeu, les arbitres ont encore rajouté 10 minutes à la fin du temps réglementaire. Au bout du temps additionnel, l'arbitre brésilien, Raphael Clausa, a dû faire appel à la VAR pour confirmer un pénalty en faveur de la sélection iranienne, ce qui a prolongé la rencontre pour quelques minutes supplémentaires. Mehdi Taremi a d'ailleurs inscrit le but le plus tardif de la Coupe du monde, hors prolongations, en transformant le pénalty (90e+13).