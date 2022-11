Coupe du monde 2022 : les États-Unis concèdent le nul face au pays de Galles

Les États-Unis faisaient leur retour en Coupe du monde. Absente du dernier Mondial en Russie, la formation américaine affrontait le pays de Galles, qui jouait le deuxième Mondial de son histoire, après celui de 1958 en Suède. Un match aux allures d'un Derby pour ces deux nations qui se connaissent bien, avec quelques stars comme McKennie et Weah côté américain et Bale, James et Ramsey côté gallois. L'objectif, pour les deux nations, était de l'emporter avant de jouer l'Angleterre, large vainqueur de l'Iran (6-2).

Mais la Team USA se montrait plus présente en début de partie. Dans le premier quart d'heure, le défenseur du Stade Rennais, Rodon (6e), était tout proche de marquer... contre son camp. Quelques instants plus tard, Sargent voyait sa tête frôler le cadre gallois (7e). En maîtrise, les Américains posaient tranquillement le pied sur le ballon. Sur une action bien construite, Pulišić trouvait Weah en profondeur et pouvait conclure d'un tir croisé (1-0, 36e).

Gareth Bale sauve les Gallois

En toute sérénité, les États-Unis revenaient au vestiaire en ayant fait le plus dur. Mais après la pause, les Gallois se montraient enfin dangereux devant le but. Davies obligeait d'abord Turner à sortir le grand jeu, avant que Moore voyait sa tête passer juste au-dessus du cadre, après un corner (64 et 66e). Les USA tenaient, mais après une erreur de Ream devant Bale, le pays de Galles obtenait un penalty... transformé par l'ex-attaquant du Real Madrid (1-1, 82e).

Une égalisation en fin de rencontre, qui récompensait la bonne deuxième période du pays de Galles. Ensuite, la Team USA ne parvenait pas à reprendre l'avantage, malgré neuf minutes de temps additionnel. Et finalement, aucune des deux équipes n'a réussi à faire la différence. Un résultat qui n'arrange pas les États-Unis, qui affronteront l'Angleterre lors du prochain match. Le pays de Galles devra remporter sa première victoire face à l'Iran.