Cameroun : Vincent Aboubakar et le vestiaire fracassent Samuel Eto’o !

Deuxième de son groupe de qualification au Mondial 2026 derrière le Cap-Vert, le Cameroun vient d’essuyer un triste match nul sur la pelouse de l’Eswatini (0-0). Les Lions ne devront donc pas se louper contre la Libye, ce mardi soir. Mais les qualifications ne sont pas idéales pour les Camerounais, qui subissent le conflit entre le président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto’o, et le sélectionneur Marc Brys, imposé par le gouvernement à la tête de la sélection.

Réunis autour de leur capitaine Vincent Aboubakar, les joueurs ont envoyé une vidéo forte pour leur direction, en estimant qu’il fallait rapidement trouver une solution à ce conflit. «Ces tensions ont des répercussions sur nos performances et notre capacité à mener à bien nos objectifs. Nous avons besoin de stabilité, de paix autour de nous», est-il expliqué, alors que Joachim Mununga, l’assistant de Marc Brys, serait interdit de se rendre sur le banc de touche lors des rencontres.

Les joueurs unis derrière leur entraîneur

«Cela nuit à l’image de notre grande nation. Permettez au coach qui travaille avec nous au quotidien d’exercer dans la sérénité notamment en lui permettant d’avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Les batailles de leadership entre nos instances dirigeantes deviennent insupportables (…) et s’apparentent à de l’égocentrisme et mettent en péril et mettent en péril l’équilibre de notre équipe», a ajouté Aboubakar.

Avant de conclure : «nous souhaitons ici interpeller le ministre des Sports et la Fédération Camerounaise de Football en les priant d’enterrer la hache de guerre qui ternit notre image». Pour rappel, Samuel Eto’o a imposé depuis plusieurs mois certains de ses joueurs pour les matches, ainsi que l’ajout d’un deuxième entraîneur des gardiens, sans demander l’avis de son entraîneur. En cas de mauvais résultat contre la Libye, le Cameroun pourrait se retrouver troisième de son groupe et compliquer ses chances d’aller au Mondial.