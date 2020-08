PSG - Sochaux : les compositions sont là

Pour son dernier match de préparation avant d'affronter l'Atalanta en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain se présente dans un 4-4-2 totalement remanié avec certes Keylor Navas dans les buts mais une défense Colin Dagba, Abdou Diallo, Loïc Mbe Soh et Juan Bernat. Aligné en sentinelle, Leandro Paredes est accompagné par Ander Herrera. Enfin la ligne offensive est constituée de Pablo Sarabia, Eric-Maxim Choupo-Moting, Arnaud Kalimuendo et Julian Draxler.

De son côté, le FC Sochaux-Montbéliard mise sur un 4-2-3-1 avec Maxence Prévot comme dernier rempart. Le capitaine des Lionceaux peut compter sur Pape Abdou Paye, Maxence Lacroix, Florentin Pogba et Abdallah Ndour en défense. Le double pivot est assuré par Joseph Lopy et Ousseynou Thioune. Seul en pointe, Yann Kitala est soutenu par Gaetan Weissbeck, Bryan Soumaré et Fabien Ourega.

Les compositions

PSG : Navas - Dagba, Diallo, Mbe Soh, Bernat - Paredes, Herrera - Sarabia, Choupo-Moting, Kalimuendo, Draxler

Voici la feuille de match côté PSG. #PSGFCSM pic.twitter.com/BeypPZ01bE — Constant Wicherek (@Stickwic) August 5, 2020

Sochaux : Prévot - Paye, Lacroix, Pogba, Ndour - Lopy, Thioune - Weissbeck, Soumaré, Ourega - Kitala