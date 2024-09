EdF : la statistique édifiante de Mbappé avant France-Italie

L’équipe de France lance sa campagne de Ligue des Nations contre l’Italie ce soir au Parc des Princes. Pour son retour dans un stade qu’il connaît par cœur, Kylian Mbappé sera chargé de mener l’attaque des Bleus, soutenu par un trio inédit : Kolo Muani-Olise-Barcola, 27 sélections à eux trois (5 buts, tous marqués par RKM). Le Munichois devrait d’ailleurs connaître sa première cape ce soir, quand son capitaine de seulement trois ans de plus que lui, honorera déjà sa 85e sélection (48 buts).

C’est d’ailleurs ce qui frappe le onze probable tricolore. Sans Griezmann, laissé sur le banc au coup d’envoi, ni Giroud, parti en retraite, c’est bien le néo-Madrilène le plus expérimenté sur la pelouse. Même N’Golo Kanté, pourtant de six ans son aîné et arrivé un an avant l’attaquant en équipe de France, est loin derrière avec ses 61 sélections (avant ce soir). Theo Hernandez complète le podium mais arrive loin derrière du haut de ses 33 matchs. Les temps de passages sont si affolants pour Mbappé, que même Gigio Donnarumma est en retard côté italien. Le portier a pourtant fait ses débuts avec la Squadra Azzurra à seulement 17 ans et 28 jours, soit plus tôt que son ancien coéquipier au PSG. Il ne compte pourtant "que" 66 sélections à 25 ans.