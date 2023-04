FFF : les 3 derniers candidats pour succéder à Florence Hardouin sont connus

La suite après cette publicité

Licenciée de la Fédération Française de Football dont elle était la Directrice Générale, Florence Hardouin va bientôt être remplacée. La dirigeante dont les agissements au sein de la FFF ont été pointés du doigt va donc laisser place à un nouveau mandat qui débuter à la fin du mois de mai. Selon RMC Sport, plusieurs profils ont été sélectionnés par le cabinet de chasseur de têtes Spencer & Stewart et il ne reste que trois finalistes. On retrouve ainsi Jean-François Vilotte (ancien DG de la fédération de tennis), Erwan Le Prévost (directeur des relations institutionnelles de la FFF) et Charline Avenel (rectrice de l’académie de Versailles et issue de la même promotion à l’ENA que le président de la République Emmanuel Macron).

Retenu parmi les finalistes, l’ancien DG de L’Equipe, François Morinière a décliné cette approche. Proposés, Vincent Ponsot (directeur du football de l’Olympique Lyonnais), Cyril Linette (ancien patron des sports de Canal + et DG de PMU), Nathalie Nénon-Zimmermann (ancienne DG adjointe de l’Olympique de Marseille), Najat Vallaud-Belkacem (ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports) n’ont finalement pas été retenus par le groupe de travail de la FFF. Ce mercredi 19 avril, les trois finalistes auront une audition de 45 minutes pour convaincre et le président de la FFF Philippe Diallo aura le dernier mot quant au choix du ou de la futur(e) directeur(rice) général(e).

