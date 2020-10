Stade Rennais - FK Krasnodar : les compositions sont tombées

Qualifié pour la première fois de son histoire en Ligue des Champions, le Stade Rennais réalise son dépucelage face à un autre néophyte, le FK Krasnodar. Un duel entre deux équipes séduisantes portées vers l'avant. Pour cette rencontre, les Bretons optent pour un 4-3-3 classique avec Alfred Gomis dans les cages. Ce dernier peut compter en défense sur Hamari Traoré, Damien Da Silva, Nayef Aguerd et Dalbert Henrique. Aligné en sentinelle, Steven Nzonzi est accompagné par Benjamin Bourigeaud et Eduardo Camavinga au cœur du jeu. Enfin, Romain Del Castillo et Martin Terrier prennent les couloirs alors que Serhou Guirassy est seul en pointe.

De son côté le FK Krasnodar opte pour un 4-3-3 avec son jeune prodige Matvey Safonov en tant que dernier rempart. Igor Smolnikov, Egor Sorokin, Kaio Pantaleão et Evgeniy Chernov prennent place en défense. Un cran plus haut, Daniil Utkin, Kristoffer Olsson et Tonny Vilhena prennent place au cœur du jeu. Enfin, Sergey Petrov, Marcus Berg et Cristian Ramirez composent le trio d'attaque.

Les compositions :

Stade Rennais : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Dalbert - Bourigeaud, Nzonzi, Camavinga - Del Castillo, Guirassy, Terrier

FK Krasnodar : Safonov - Smolnikov, Sorokin, Kaio, Chernov - Utkin, Olsson, Vilhena - Petrov, Berg, Ramirez