PSG - Nantes : les compositions probables

Au Parc des Princes, ce samedi soir, le Paris Saint-Germain, leader du championnat et fort de sept victoires consécutives en L1, reçoit le FC Nantes de Jocelyn Gourvennec, tombeur de l’OGC Nice le week-end dernier. Déterminés à faire le plein de confiance avant de croiser le fer avec le Borussia Dortmund, mercredi prochain, les Parisiens auront également l’occasion de conforter leur première place. Pour cette rencontre piégeuse face au neuvième de l’élite du football français, Luis Enrique, qui pourra compter sur les retours de Marquinhos et Warren Zaïre-Emery, devrait ainsi aligner un 4-3-3.

Suspendu après son carton rouge reçu face au Havre, Gianluigi Donnarumma cédera lui sa place à Arnau Tenas dans les cages franciliennes. Devant l’Espagnol de 22 ans, Achraf Hakimi, Danilo, Milan Skriniar et Lucas Hernandez devraient former l’arrière-garde parisienne. Au milieu de terrain, WZE, tout juste remis, pourrait débuter cette rencontre sur le banc. Dès lors, Vitinha et Kang-In Lee sont pressentis pour accompagner Manuel Ugarte. Devant, Ousmane Dembélé, suspendu face aux Marsupiaux, est logiquement attendu aux côtés de Kylian Mbappé et Marco Asensio, aligné dans la position d’un faux numéro 9.

Asensio d’entrée, WZE sur le banc ?

Dans cette optique, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Bradley Barcola seraient alors remplaçants au coup d’envoi. Concernant le FC Nantes, porté par sa victoire face à l’OGC Nice et désormais piloté par Jocelyn Gourvennec, le onze de départ devrait se rapprocher de celui aligné contre les Aiglons. Dernier rempart du 4-3-3 nantais, Alban Lafont sera ainsi chargé de stopper les offensives parisiennes. En défense, Quentin Merlin est lui annoncé de retour au poste d’arrière gauche et débuterait ainsi aux côtés de Jean-Charles Castelletto, Eray Ervin Cömert et Marcus Coco. Au milieu de terrain, le nouveau coach des Canaris pourrait faire confiance à un trio composé de Moussa Sissoko, Samuel Moutoussamy et le Brésilien Douglas Augusto, âgé de 26 ans.

Enfin, pour tenter de frapper un grand coup en terres parisiennes, Florent Mollet, unique buteur face au Gym, devrait débuter et être associé à Moses Simon et Mostafa Mohamed, titularisé en pointe. En attendant de connaître les compositions officielles, Luis Enrique a, quoi qu’il en soit, rappelé le caractère déterminant de cette rencontre. «Contre nous, les équipes ont l’habitude de changer. Le scénario de demain peut être plus ouvert, mais ça ne change en rien notre objectif. On doit être prêt pour lutter contre tout système, avec plus ou moins de pression. C’est important de faire un grand match à domicile, être supérieur devant, jouer à un bon niveau pour préparer le match de Dortmund», assurait le technicien espagnol en conférence de presse, vendredi. Réponse à partir de 21 heures…

