Antonio Barreca a résilié avec Monaco

Recruté par l'AS Monaco en provenance du Torino pour 10 millions d'euros, le latéral gauche italien Antonio Barreca semblait être l'un des meilleurs espoirs italiens de sa génération. Néanmoins, après quatre prêts entre la Premier League (Newcastle), la Serie A (Genoa, Fiorentina) et enfin la Serie B (Lecce), le défenseur de 27 ans va traverser les Alpes définitivement.

En effet, selon nos informations, l'ex-international Espoirs de la Squadra Azzurra (13 sélections) va résilier son contrat avec le club du Rocher, valable jusqu'en juin 2023, et va s'engager dans la foulée à Cagliari, reléguée en deuxième division transalpine et actuel 5e de Serie B. Le natif de Turin connaît bien la D2 italienne, puisqu'il y a disputé 75 matches, pour 1 but et 13 passes décisives.