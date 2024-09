Le rêve complètement dingue du Real Madrid pour le Ballon d’Or

Le Real Madrid a vécu une saison 2023/2024 exceptionnelle, avec un titre en Liga et en Ligue des Champions notamment. Sans surprise, c’est donc un Madrilène qui devrait soulever le Ballon d’Or lors de la cérémonie du 28 octobre qui se tiendra au Théâtre du Châtelet de Paris. Vinicius Junior et Jude Bellingham sont les grands favoris et tout indique effectivement que ça va se jouer entre le Brésilien et l’Anglais.

La suite après cette publicité

Il faut dire que les Merengues ont réussi à placer 7 joueurs dans cette liste des 30 nommés : Vinicius Junior, Jude Bellingham, Toni Kroos, Dani Carvajal, Fede Valverde, Antonio Rüdiger et Kylian Mbappé, qui n’a cependant pas fait partie de l’effectif la saison dernière. Et certains estiment qu’il manque Rodrygo Goes par exemple. La direction de la Casa Blanca a d’ailleurs un sacré rêve comme l’indique le quotidien AS…

À lire

L’Espagne domine le Ballon d’Or, divorce acté entre Casemiro et Manchester United

Un 3/3 ?

Le Real Madrid espère ainsi compléter un podium 100% madrilène, et que des joueurs merengues occupent ainsi les trois premières positions. C’est extrêmement rare que trois joueurs du même club terminent aux trois premières places, et le Real Madrid rêve d’écrire l’histoire cette année. Mais les dirigeants madrilènes savent aussi que ce sera très difficile, puisque si Vinicius Jr et Jude Bellingham devraient bien être sur le podium, il y a un "ennemi" : Rodrigo, le milieu de Manchester City, impérial avec l’Espagne à l’Euro et favori pour être troisième si ce n’est plus haut.

La suite après cette publicité

Dani Carvajal pourrait cependant déjouer les pronostics et terminer devant son compatriote, lui qui sort d’une excellente saison et a gagné la Ligue des Champions contrairement au Cityzen. L’état-major merengue estime que Toni Kroos pourrait aussi avoir une chance de terminer sur le podium. Une sorte de récompense pour sa brillante carrière également. Rendez-vous fin octobre…