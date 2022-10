Le plan fou du PSG avec Lionel Messi

La suite après cette publicité

Il avait laissé les supporters parisiens un peu sur la faim la saison dernière. Mais après une première saison d'adaptation un peu en demi-teinte, on voit enfin le grand Lionel Messi sur nos pelouses de Ligue 1. Ce week-end face à Troyes, la star argentine a encore terminé avec un but et une passe décisive au compteur, alors qu'il avait signé deux réalisations et deux assists quelques jours plus tôt, face au Maccabi Haifa.

De quoi ravir tout le monde en terres parisiennes, et surtout, de quoi nourrir de sacrés espoirs en vue de la Ligue des Champions, d'autant plus que la star de l'Albiceleste peut aussi compter sur un Neymar en forme à ses côtés, et un Kylian Mbappé toujours décisif et déséquilibrant. Seulement, ces derniers jours, la presse catalane a évoqué un intérêt prononcé du Barça pour rapatrier le natif de Rosario, auquel le principal concerné ne serait pas insensible, alors que son contrat expire en juin prochain. Même si, pour l'instant, l'Argentin n'a pas répondu aux sollicitations de son ancien club, notamment parce qu'il souhaite attendre la fin du Mondial pour se pencher sur son avenir.

Une nouvelle augmentation ?

Et la presse catalane dévoile de nouvelles informations au sujet du contrat de La Pulga. Sport dévoile notamment que le PSG n'a pas envie de lever cette option pour une année supplémentaire qui existe dans le deal signé en 2021... Le club parisien veut ainsi un nouveau contrat de plus longue durée, à savoir deux ans supplémentaires. La direction parisienne est convaincue que l'Argentin a encore plusieurs bonnes saisons devant lui et est prête à tout. Dans un autre article, le média évoque même des arguments financiers pour convaincre le joueur, qui émarge déjà à 41 millions d'euros annuels et pourrait donc recevoir une belle augmentation.

Un joli salaire sur lequel personne ne pourrait s'aligner en Europe ni dans le monde l'attend donc. Derrière tout ça, il n'y a pas que le côté sportif, qui est bien sûr important. Mais le PSG veut surtout s'assurer d'être le dernier club de Messi, ce qui renforcerait aussi l'image et l'histoire de l'écurie francilienne. Que Messi termine sa carrière à Paris et puisse y laisser son héritage footballistique serait quelque chose de très beau du point de vue des décideurs parisiens. Le dernier mot dans cette histoire, c'est Lionel Messi qui l'aura...