Paris SG-Manchester United : une affiche qui vaut de l'or

C'est le gros choc de ce début de Ligue des Champions. Le Paris SG reçoit Manchester United pour la 1ère journée du groupe H. Un duel entre deux équipes construites à coups de millions. Le Centre International d'Études du Sport de Neûchatel révélait il y a quelques jours d'ailleurs que les deux écuries figuraient sur le podium des écuries - respectivement aux 2e et 3e position) - ayant dépensé le plus d'argent pour constituer leurs effectifs.

Le club de la capitale a lâché 888 M€ pour se construire son groupe, avec notamment 222 M€ dépensés pour attirer Neymar dans ses filets et 180 M€ lâchés pour arracher Kylian Mbappé à la concurrence. De leur côté, les Red Devils, eux, ont déboursé 844 M€ pour mettre sur pied l'actuel effectif à disposition d'Ole Gunnar Soskjaer et se payer les Bruno Fernandes (55 M€), Paul Pogba (105 M€) et autres Donny van de Beek (40 M€) et Fred (40 M€).

Déséquilibres en attaque et dans les buts

Que valent encore aujourd'hui ces deux groupes ? Selon le site allemand spécialisé Transfermarkt, le PSG pèserait désormais 858,75 M€, soit environ 30 M€ de moins que la valeur d'achat cumulée des différents joueurs. MU, pour sa part, vaudrait 799,85 M€, soit 45 M€ de moins que la somme réellement dépensée pour constituer son groupe.

Si l'on se penche de plus près sur ces chiffres, c'est au niveau des portiers qu'il y a un gros déséquilibre (les portiers parisiens Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier sont estimés à 18,55 M€ quand leurs homologues mancuniens Dean Henderson et David De Gea sont eux évalués à 57 M€), tout comme en attaque (448 M€ côté PSG contre 230,2 M€ côté MU).