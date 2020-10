Les effectifs les plus chers d'Europe dévoilés !

Le mercato désormais terminé, les spécialistes se sont mis à l'heure des bilans. Et le Centre International d'Étude du Sport de Neuchâtel en Suisse n'échappe pas à la règle. Les universitaires helvètes se sont ainsi demandés quels étaient les effectifs les plus chers en Europe, comprendre qui a dépensé le plus en indemnité de transferts (bonus inclus) pour composer son groupe actuel. Manchester City arrive en tête avec 1,036 milliard d'euros lâchés sur le marché pour offrir à Pep Guardiola les moyens de ses ambitions.

Cet été encore, Ruben Dias (68 M€), Nathan Aké (45 M€) et Ferran Torres (25 M€) sont venus grossir les rangs des Citizens, jamais avares en termes d'investissement, et ce, même lorsque l'UEFA et son fair-play financier guettent. Les Sky Blues devancent le Paris SG. Le club de la capitale a investi 888 M€ pour se concocter un effectif de luxe. Pour rappel, les seuls Neymar (222 M€) et Kylian Mbappé (180 M€) pèsent très lourd dans ce total. Manchester United complète le podium, avec 844 M€ dépensés pour se payer les Bruno Fernandes (55 M€), Paul Pogba (105 M€) et autre Donny van de Beek (40 M€).

Le Bayern, modèle de gestion

Un peu plus loin dans le top 10, on trouve le FC Barcelone (4e, 826 M€), le Real Madrid (6e, 708 M€) et la Juventus (8e, 594 M€). Le Bayern Munich, auteur d'un triplé retentissant la saison passée Ligue des Champions-Bundesliga-DFB Pokal, n'est que 15e, avec 408 M€ dépensés pour se mettre sur pied son groupe. Un exemple de gestion. En Ligue 1, hormis le PSG, six équipes seulement ont dépensé plus de 100 M€ pour former leur groupe. L'AS Monaco (358 M€), l'Olympique de Marseille (194 M€), l'Olympique Lyonnais (172 M€), Lille (133 M€), le Stade Rennais (123 M€) et l'OGC Nice (115 M€).

À noter que le Nîmes Olympique, actuel 13e au classement, n'a déboursé que 20 M€ pour s'offrir ses joueurs. En Premier League, à l'inverse, les 20 clubs de l'élite ont dépensé plus de 100 M€ pour mettre sur pied leurs groupes... Mentions spéciales enfin à Cadiz, Huesca, Elche et l'Arminia Bielefeld, tous promus cette saison, qui ont mis moins de 10 M€ pour bâtir leurs effectifs.