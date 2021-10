OM : les dessous de l'option d'achat de Mattéo Guendouzi

La suite après cette publicité

Prêté cet été par Arsenal, Mattéo Guendouzi (22 ans) s'est rapidement mis l'Olympique de Marseille dans la poche. Le milieu de terrain est même devenu un des chouchous de l'Orange Vélodrome grâce à son tempérament de feu, son activité et ses qualités balle au pied.

On en sait aujourd'hui un peu plus sur l'option d'achat dont disposent les Phocéens. Selon les échos en provenance d'Angleterre, notamment Football London, cette option devient une obligation d'achat à 11 M€ en cas de maintien de l'OM en Ligue 1. Un scénario plus que probable (les Olympiens sont actuellement 4es au classement avec un match en retard), qui fait dire au média anglais que l'affaire est déjà dans le sac.