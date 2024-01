L’OM face à l’épineux cas Pape Gueye

Entre Pape Gueye et l’Olympique de Marseille, c’est une longue histoire. Celle-ci a commencé officiellement le 1er juillet 2020. Séduit par le profil et le potentiel du joueur du HAC, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome lui ont fait signer un contrat de 4 ans. Seul hic, le milieu de terrain s’était déjà engagé en faveur de Watford six mois plus tôt. Malgré cela, les Olympiens sont allés au bout de leur idée et un long bras de fer a débuté avec l’écurie anglaise. En juillet dernier, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a d’ailleurs confirmé la suspension de 4 mois de Gueye par la FIFA.

Cette dernière a donné raison à Watford puisque le joueur né en 99 avait rompu son contrat sans raison valable. Après avoir purgé sa peine, le milieu a retrouvé les Phocéens le 6 décembre dernier à l’occasion de la réception de l’Olympique Lyonnais en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. C’est l’une des trois rencontres jouées par Pape Gueye, qui a rejoint ensuite le Sénégal pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations. Pour autant, son cas agite l’OM en coulisses. Ce n’est pas un secret, Pablo Longoria et ses équipes tentent de prolonger son contrat.

Des clubs sont là pour Pape Gueye

Mais ils ne sont pas en position de force puisque le joueur sera libre le 30 juin prochain et qu’il peut d’ores et déjà se mettre d’accord avec le club de son choix. Malgré cela, Marseille lui a fait deux offres, dont une dernière en décembre selon L’Equipe. Elles ont été toutes les deux repoussées. Un départ n’est donc pas exclu en ce mois de janvier, d’autant que plusieurs clubs sont à ses trousses notamment en Angleterre, qui aurait la préférence du milieu selon nos confrères. Comme annoncé par The Sun et confirmé par nos soins, Burnley est très intéressé.

Mais le club entraîné par Vincent Kompany, qui pointe à la 19e et avant-dernière place en Premier League, n’est pas le seul sur les rangs. Ce jeudi, L’Equipe explique que l’AS Monaco a aussi coché son nom. L’écurie de la Principauté pense à lui pour compenser le départ de Youssouf Fofana cet été. Toutefois, l’ASM ne compte pas boucler son arrivée cet hiver mais bien durant l’été. D’ici là, l’Olympique de Marseille pourra encore essayer de convaincre Gueye de rester, lui qui est considéré comme un élément important du projet. Mais la balle est dans le camp du joueur !