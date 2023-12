OM : un club anglais va proposer une fortune pour récupérer Pape Gueye

Le 21 juillet dernier, la sanction tombait. Le Tribunal arbitral du sport confirmait la suspension par la FIFA de Pape Gueye pour 4 mois. L’international sénégalais était sanctionné dans le cadre de son litige avec Watford. Transféré du Havre au club anglais en 2020, il avait finalement signé quelques semaines plus tard à l’OM sans jamais porter les couleurs de Watford donc. Le TAS confirmait que le joueur avait rompu son contrat avec Watford «sans juste cause». Résultat cet été, après un prêt intéressant à Séville, Pape Gueye était de retour à l’OM sans pouvoir jouer. De quoi éloigner des clubs intéressés cet été. Mais son retour en forme avec le club espagnol avait donné des idées à l’OM et Marcelino, qui l’avait fait jouer régulièrement pendant la préparation en sachant pertinemment qu’il ne serait pas disponible pour le début de saison.

Le technicien espagnol parti, l’international sénégalais (17 sélections) n’a pas perdu la cote auprès de Gattuso non plus. Et les supporters olympiens étaient également impatients de voir le joueur de 24 ans rejouer avec la tunique marseillaise pour apporter à un milieu de terrain parfois considéré comme fébrile. Finalement, le 6 décembre dernier, Pape Gueye reportait enfin le maillot de l’OM pour 6 petites minutes face à l’OL. Depuis il a joué une bonne vingtaine de minutes face à Lorient et retrouve des sensations. Et même s’il est loin d’avoir retrouvé le rythme, son profil semble apprécié par différents clubs surtout… en Angleterre.

Burnley veut offrir 17 millions

Selon les informations de The Sun qui avait déjà révélé que l’OM ne comptait pas conserver Pape Gueye cet hiver, le club de Burnley va faire une offre XXL cet hiver pour recruter le Sénégalais. En effet, dans le dur avec une place de d’avant-dernier de Premier League, la formation de Vincent Kompany cherche à se renforcer activement au milieu de terrain. L’ancien joueur de Manchester City apprécie beaucoup le profil de Pape Gueye et estime qu’il apportera à son équipe. Dans ce sens, le tabloïd anglais révèle que la direction anglaise va lâcher un chèque de 17 millions d’euros à l’OM pour le récupérer dès cet hiver. Car il y a urgence.

Mais ce n’est pas tout. Toujours à en croire les indiscrétions du Sun, l’ancien joueur de Séville (16 matches, 1 but) souhaite également rejoindre la Premier League pour avoir une deuxième chance et découvrir un championnat qu’il apprécie. Et cela ne dérangera visiblement pas Gattuso, qui ne serait pas contre un départ de son joueur, surtout à ce prix là. Car ces 17 millions, qui le libéreraient de ses six derniers mois de contrat, permettraient à l’OM d’investir sur le mercato hivernal à différents postes. Le seul frein pour Burnley actuellement semble être la CAN car Pape Gueye a de grandes chances d’être convoqué par le Sénégal et donc manquer une bonne partie du mois de janvier, voire février. Pas l’idéal pour un transfert…