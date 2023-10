La drôle d’anecdote de Zlatan Ibrahimovic avec Ronaldinho

Il est l’une des icones du football des deux dernières décennies. Attaquant de classe mondiale, Zlatan Ibrahimovic était également connu pour son franc-parler qui lui a permis de rayonner sur et en dehors des pelouses. Légende du PSG et de l’AC Milan, le buteur suédois a pris sa retraite en juin dernier devant un San-Siro en ébullition à l’âge de 41 ans. Pour revenir sur sa carrière riche de plus de 20 ans, Zlatan a été interrogé à l’occasion d’un événement de la Gazzetta dello Sport qui a lieu à Trente. Interrogé sur son départ en eau de boudin du FC Barcelone, le géant scandinave a donné plus de détails sur son arrivée en Lombardie.

Et selon ses dires, une discussion avec Ronaldinho aurait été le catalyseur de sa venue chez les Rossoneri : «Ce n’était pas un moment facile pour moi à Barcelone, l’entraîneur voulait à tout prix me vendre (Pep Guardiola, ndlr). Nous avons joué contre eux et Ronaldinho m’a dit : 'Après le match, viens avec nous’. C’est à ce moment-là que Galliani est venu chez nous pour me convaincre. J’avais de bonnes relations avec Berlusconi, il m’a donné l’occasion de retrouver le sourire.» Et c’est ainsi que l’idylle entre Zlatan et l’AC Milan a commencé !