Arsenal : Mikel Arteta s'emporte contre Granit Xhaka

Les galères continuent pour Arsenal. En manque chronique de résultats, les Gunners recevaient Burnley ce dimanche avec l'ambition légitime de prendre 3 points. Mais, ils ont à nouveau perdu, sur la plus petite des marges, à cause d'un but contre son camp d'Aubameyang (0-1). Dans cette rencontre, Granit Xhaka, qui fait partie des capitaines potentiels de l'équipe, a été expulsé pour un geste d'énervement.

Le milieu de terrain a ainsi agrippé la gorge de l'un de ses adversaires au cours d'une échauffourée à la 58e minute. Un geste qui a mis hors de lui Mikel Arteta. Et l'entraîneur espagnol n'a pas hésité à le faire savoir à la fin du match : « il est inacceptable de faire cette action, mais c'est parce qu'ils sont tellement disposés à faire plus, à se battre davantage, et à cette occasion, Granit a dépassé la ligne rouge. Nous ne pouvons pas faire cette erreur car c'est la mauvaise approche pour nous ». En plus d'une suspension pour le prochain match, le Suisse risque de devoir essuyer la colère de son coach.