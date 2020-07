Tottenham : Hugo Lloris explique son pétage de plombs

La suite après cette publicité

Tout le monde s'accorde à le dire : Hugo Lloris est un garçon calme et réfléchi. Capitaine de l'équipe de France et de Tottenham, le gardien de but est pourtant capable de dégoupiller. Il l'a prouvé lundi soir lors de la rencontre entre les Spurs et Everton, pour le compte de la 33e journée de Premier League. Alors que Tottenham avait ouvert le score plus tôt en première période, grâce à une frappe de Lo Celso détournée par le défenseur adverse Keane, le Français s'est précipité vers son coéquipier Heung-min Son, avec la nette envie d'en découdre, comme les images le prouvent.

What's happened there?!? 😲



Hugo Lloris and Son Heung-min have to be separated by their teammates as they make their way off the pitch at half-time! 🤬



Watch the second half live on Sky Sports PL! 📺 pic.twitter.com/pw7l8fklBg — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 6, 2020

Il faut plusieurs équipiers pour les empêcher d'en venir aux mains. Lloris aurait été furieux du manque de replacement défensif de son partenaire suite à une action de Richarlison. Mais les choses se sont apaisées rapidement puisque les deux hommes ont oublié cet épisode de tension et se sont cordialement salués à la fin de la rencontre. D'ailleurs, Hugo Lloris a tenu à dédramatiser la situation en interview d'après-match. « Cela appartient au vestiaire, peu importe ce qui se dit à l'extérieur. Ce qu'il s'est passé entre Sonny et moi fait parfois partie du football. Vous avez pu voir qu'à la fin de la rencontre, nous étions plus qu'heureux ».

José Mourinho s'accuse

En conférence de presse, l'entraîneur des Spurs, José Mourinho a raconté la scène de son point de vue. « Quand c'est arrivé, ils étaient de dos, je n'ai pas vu ce qu'il s'était passé. Quand je suis arrivé, c'était fini et ils se prenaient dans les bras. C'est parti d'un tir de Richarlison, Hugo a pensé que nos attaquants devaient faire plus en défense et il s'est disputé avec Son. À la mi-temps, je voulais que les joueurs aient bien compris le message, j'étais très content de ça, il n'y a rien de mal », a-t-il assuré. Mieux, le coach portugais a même pris la responsabilité de ce fait de match.

« C'est probablement la conséquence de nos réunions. Si vous voulez blâmer quelqu'un pour cela, c'est moi. J'ai critiqué mes joueurs, car ils n'étaient pas assez critiques envers eux-mêmes. Je leur ai demandé d'être plus exigeants les uns envers les autres. Son est un garçon formidable, tout le monde l'aime mais son capitaine lui a dit d'en faire plus, de plus donner pour l'équipe », a-t-il ajouté. Une brouille vite réglée, un entraîneur heureux et une victoire un poil chanceuse, tout est bien qui se finit bien pour Tottenham.