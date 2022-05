ESTAC-LOSC : le coup de gueule de Jocelyn Gourvennec contre l'arbitrage et Troyes

La digestion est délicate dans l'Aube pour les Nordistes. Ce dimanche, l'ESTAC Troyes s'est largement imposé face au champion de France 2021, le LOSC Lille (3-0). Un résultat obtenu au terme d'une partie très agitée, les visiteurs ayant terminé la rencontre à neuf contre onze (après l'expulsion de Renato Sanches et Burak Yilmaz), encaissant au passage deux buts sur penalty. L'entraîneur des Dogues, Jocelyn Gourvennec, avait lui des messages à faire passer à l'issue de ce match ayant permis à Troyes de faire un grand pas vers le maintien dans l'élite en fin de saison. « Il y a d’abord deux mauvaises décisions de l’arbitre : il y aurait dû avoir penalty sur Yilmaz avec le pied en avant de Biancone, qui touche le pied en plus du ballon (29e), et il y a une simulation manifeste de Dingomé, qui n’est pas touché (40e, sur le premier penalty accordé à Troyes pour un léger contact avec Zhegrova). Je peux comprendre que l’arbitre ne la voie pas, mais que le VAR valide le penalty, c’est incompréhensible », a-t-il d'abord lancé.

« Puis on se met à la faute, d’abord par Renato. On est à 10 et menés. Le deuxième carton rouge (Yilmaz, tacle par derrière) est extrêmement sévère mais on n’a pas eu le contrôle émotionnel que réclame ce genre de match. La frustration a pris le dessus, on s’est mis à la faute. Jouer à neuf contre onze, c’est mission impossible, surtout quand vous êtes menés. » Et l'ancien coach de l'EA Guingamp de tacler les dirigeants de l'ESTAC, qui ont écrit à la DTA pour se plaindre des décisions arbitrales contre eux. « C’est assez troublant de voir qu’il y a eu trois penalties aujourd’hui, aucun pour nous évidemment, à un moment où ils le réclamaient fort en face. Ils ont communiqué dessus. C’est une très mauvaise après-midi. (…) En début de semaine, j’ai trouvé ça troublant que le club communique. » C'est dit.