Adil Rami traumatisé par Lionel Messi

La suite après cette publicité

Passé par Valence (2011-2014) et Séville (2015-2017) au cours de sa carrière, Adil Rami aura connu l’âge d’or de la Liga, et surtout, des stars de l’époque, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. S’il assure être admiratif des deux monstres, le champion du monde 2018 voit en l’Argentin quelque chose de singulier, qui le différencie de tous les autres joueurs. Dans une interview accordée au streamer Zack Nani, il a notamment révélé la panique semée par le septuple Ballon d’Or chez lui lors de leurs confrontations.

«Je le répète, j’aime Ronaldo, j’aime Messi, mais tu ne peux pas comparer Messi et Ronaldo, a insisté l’ancien international français, visiblement encore marqué par l’Argentin. Contre le Barça, on se mettait en bloc comme une armée juste pour Messi et on coulissait tous ensemble. Je regardais Iniesta, Busquets, Xavi, ils faisaient tourner et je ne me fatiguais pas. Mais une fois que Messi touchait le ballon, ta pupille gonflait. A ce moment, tu te dis 'starf’Allah (Que Dieu me pardonne en arabe), ça y est il commence, il accélère’, rembobine Rami. En fait, il faut le vivre pour le comprendre. Quand il commençait à rentrer avec le ballon, à chevaucher, on paniquait tous ensemble. Tu voulais toujours être le mec qui récupérait le ballon à Messi, mais c’était impossible. C’est pas un mec, c’est pas un footballeur, à chaque fois il faisait cette p/.tain de passe entre les lignes alors qu’on resserrait les lignes.»