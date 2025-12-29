Andy Carroll risque cinq ans de prison

Ancien attaquant de Premier League passé par Newcastle, Liverpool, West Ham et également par Bordeaux, et international anglais à 9 reprises, Andy Carroll pourrait bientôt faire face à la justice anglaise. En avril dernier, il avait été arrêté à son arrivée à l’aéroport de Stansted à Londres pour ne pas avoir respecté une mesure d’éloignement imposée quelques jours plus tôt. À l’époque, son identité n’avait pas été révélée, mais Carroll est désormais officiellement inculpé et la police a dévoilé son nom.

« Un homme a été inculpé pour violation d’une mesure d’éloignement. Andrew Carroll, 36 ans, originaire d’Epping, a été arrêté le 27 avril dernier. Les faits reprochés se rapportent à un incident survenu en mars. Il comparaîtra devant le tribunal du district de Chelmsford le 30 décembre », a ainsi communiqué la police d’Essex. Pour ne pas avoir respecté cette mesure, le footballeur risque jusqu’à cinq ans d’emprisonnement.