OL : le terrible diagnostic est tombé pour Rémi Himbert !

Le football, ça va vite. Demandez à Rémi Himbert. Auteur de 3 buts et de 1 passe décisive lors de ses 11 apparitions en équipe première, l’attaquant de 19 ans impressionne ces dernières semaines. Des performances XXL qui lui ont d’ailleurs permis de décrocher un premier contrat professionnel. Oui mais voilà, le jeune crack des Gones a appris une bien mauvaise nouvelle ces dernières heures.

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Entré en jeu à la 67e minute pour remplacer Nicolas Tagliafico lors du match nul concédé face au Celta (1-1), Himbert avait, en effet, dû céder sa place quelques secondes plus tard. La faute à Pablo Duran, retombé sur la cheville du Lyonnais. Au coup de sifflet final, Paulo Fonseca ne cachait d’ailleurs pas son inquiétude. «J’étais avec le docteur, et je pense qu’il a quelque chose de pas très bon, mais on va attendre de revenir à Lyon et de faire un examen approfondi de sa cheville», lançait le technicien portugais.

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6 à 8 semaines d’absence

Et le verdict est tombé. Présent en conférence de presse, ce samedi, avant le déplacement de l’OL au Havre, Fonseca a confirmé ce que tout le monde redoutait. «Rémi Himbert a une forte entorse, sévère, il sera absent entre six et huit semaines. C’est triste pour lui, il est déçu, c’est difficile. Je lui ai dit qu’il devait alors se concentrer sur sa récupération», a révélé son entraîneur.

Une terrible nouvelle pour celui qui brillait de mille feux au cours des dernières semaines. Certainement privé de sa pépite jusqu’à la fin de la saison, l’OL va désormais devoir composer autrement et espérer une récupération optimale. Un enjeu d’autant plus fort à l’heure où les Gones restent engagés sur la scène européenne et toujours en course pour décrocher une place sur le podium de notre Ligue 1.