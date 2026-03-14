La blague de Kylian Mbappé sur le physique de Thierry Henry

Très actif sur ses réseaux sociaux, Thierry Henry a récemment publié une photo mettant en avant sa condition physique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à 48 ans, le Champion du Monde 1998 affiche une forme impressionnante pour son âge, preuve que l’ancien attaquant des Bleus continue d’entretenir un mode de vie très rigoureux.

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Sous cette fameuse publication, Kylian Mbappé n’a pas manqué de taquiner son aîné avec un commentaire amusé : « ah ouais, le vieux j’ai capté ». Une petite pique amicale à laquelle Henry a répondu avec humour et simplicité en un mot : « discipline », rappelant ainsi le secret derrière sa longévité physique.