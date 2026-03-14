CDM
La blague de Kylian Mbappé sur le physique de Thierry Henry
1 min.
@Maxppp
Très actif sur ses réseaux sociaux, Thierry Henry a récemment publié une photo mettant en avant sa condition physique. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’à 48 ans, le Champion du Monde 1998 affiche une forme impressionnante pour son âge, preuve que l’ancien attaquant des Bleus continue d’entretenir un mode de vie très rigoureux.
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Footballogue @Footballogue – 14:43
Cette réponse de Kylian Mbappé sous le dernier post de Thierry Henry, qui montre sa forme physique à 48 ans ! 😂😂Voir sur X
"𝗔𝗛 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗟𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗨𝗫 𝗝'𝗔𝗜 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗘́"
(IG : thierryhenry)
"𝗔𝗛 𝗢𝗨𝗔𝗜𝗦 𝗟𝗘 𝗩𝗜𝗘𝗨𝗫 𝗝'𝗔𝗜 𝗖𝗔𝗣𝗧𝗘́"
(IG : thierryhenry)
Sous cette fameuse publication, Kylian Mbappé n’a pas manqué de taquiner son aîné avec un commentaire amusé : « ah ouais, le vieux j’ai capté ». Une petite pique amicale à laquelle Henry a répondu avec humour et simplicité en un mot : « discipline », rappelant ainsi le secret derrière sa longévité physique.
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