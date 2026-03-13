Menu Rechercher
Commenter 24
Officiel Premier League

Chelsea : Pedro Neto écope d’un match de suspension et 80 000 euros d’amende

Par Samuel Zemour
1 min.
Pedro Neto, buteur avec Chelsea @Maxppp

L’international portugais Pedro Neto a écopé d’une suspension d’un match et d’une amende d’environ 81 000 euros pour «faute de conduite survenue après son expulsion» lors du choc de Premier League contre Arsenal, le 1er mars dernier. L’ailier des Blues, sorti à la 70e minute, avait «tardé à quitter le terrain et/ou utilisé des mots abusifs envers l’arbitre et ses assistants», selon les accusations officielles. Neto a admis les faits, et une commission réglementaire indépendante a prononcé ces sanctions après audience.

La suite après cette publicité
FA Spokesperson
Voir sur X

En plus de son expulsion, qu’il a déjà purgé, Pedro Neto manquera donc un match supplémentaire. À noter que cette suspension n’a rien à voir avec l’incident survenu contre le PSG, en Ligue des Champions (5-2). Pour rappel, le Portugais n’a pas hésité à bousculer un ramasseur de balle qui n’allait pas assez vite pour lui rendre le ballon. Le joueur s’était excusé dans la foulée et une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du joueur des Blues.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Chelsea
Pedro Neto

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Chelsea Logo Chelsea FC
Pedro Neto Pedro Neto
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier