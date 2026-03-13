Chelsea : Pedro Neto écope d’un match de suspension et 80 000 euros d’amende

L’international portugais Pedro Neto a écopé d’une suspension d’un match et d’une amende d’environ 81 000 euros pour «faute de conduite survenue après son expulsion» lors du choc de Premier League contre Arsenal, le 1er mars dernier. L’ailier des Blues, sorti à la 70e minute, avait «tardé à quitter le terrain et/ou utilisé des mots abusifs envers l’arbitre et ses assistants», selon les accusations officielles. Neto a admis les faits, et une commission réglementaire indépendante a prononcé ces sanctions après audience.

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En plus de son expulsion, qu’il a déjà purgé, Pedro Neto manquera donc un match supplémentaire. À noter que cette suspension n’a rien à voir avec l’incident survenu contre le PSG, en Ligue des Champions (5-2). Pour rappel, le Portugais n’a pas hésité à bousculer un ramasseur de balle qui n’allait pas assez vite pour lui rendre le ballon. Le joueur s’était excusé dans la foulée et une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du joueur des Blues.