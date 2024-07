Un nouveau club italien veut contrecarrer l’OM sur le mercato

C’est le club français le plus actif sur ce début de mercato estival. Si certaines arrivées ont déjà été verrouillées comme celles de Lilian Brassier et Ismaël Koné, la direction marseillaise portée par Pablo Longoria et Medhi Benatia n’a pas dit son dernier mot sur le marché. Alors qu’ils continuent de travailler d’arrache-pied pour sceller la venue de Mason Greenwood, les Phocéens semblaient aussi avoir pris de l’avance pour offrir une deuxième danse marseillaise à Alexis Sanchez, en fin de contrat à l’Inter Milan.

Les dernières informations mentionnaient en effet une concurrence battue dans ce dossier, l’OM ayant pris une nette avance dans les négociations. Mais contre toute attente, un coup de tonnerre a eu lieu ce mardi soir. En effet, selon les informations de Sky Italia, le club italien de l’Udinese, écurie dans laquelle le Chilien a explosé pendant trois saisons entre 2008 et 2011 (112 matchs, 21 buts), semble encore insister et veut griller la priorité à l’OM. Le LOSC aussi espère s’immiscer dans la course à la dernière minute. Rien n’est fait.