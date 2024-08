Ça se tend sérieusement entre Dani Olmo et le Barça !

Ce samedi soir, le FC Barcelone a enchaîné une deuxième victoire en Liga face à Bilbao (2-1) lors de la 2e journée de Liga. Un début de saison parfait sur le plan comptable pour la formation d’Hansi Flick, mais qui n’empêche pas le club d’être dans la galère en ce qui concerne l’extra-sportif. Annoncé dans le groupe du Barça pour ce match, Dani Olmo n’a encore une fois pas pu jouer ce match. La dernière recrue barcelonaise, achetée pour plus de 60 millions d’euros, n’est toujours pas inscrite auprès de la Liga puisque le Barça est toujours bloqué sur le plan financier. Et plus inquiétant encore, le départ d’Ilkay Gundogan n’a pas permis de régler ce souci.

La suite après cette publicité

L’international allemand a été libéré de son contrat pour retourner à Manchester City alors que cela n’était pas vraiment prévu au début de l’été. Mais les Blaugranas, avec un besoin urgent de liquidité, avaient ouvert la porte à un départ et souhaitaient surtout se libérer de l’un des plus gros salaires du club. L’officialisation du départ n’a pas permis au Barça d’inscrire Dani Olmo qui commence sérieusement à s’impatienter. Selon les informations d’AS, la situation est même "critique" du côté du FC Barcelone. Le milieu de 26 ans et son entourage commencent à se poser des questions et à s’inquiéter de cette situation. En effet, le média espagnol explique que l’échec de ce week-end pour être dans le groupe face à Bilbao a eu du mal à passer, surtout que le Barça avait expliqué que le départ de Gundogan allait régler la situation.

À lire

FC Barcelone : Hansi Flick défie déjà sa direction !

Dani Olmo s’impatiente

En réalité, cela pourrait rentrer dans l’ordre uniquement quand les trois départs du club seront bouclés à savoir Clément Lenglet à l’Atlético, Vitor Roque au Betis et Mikayil Faye à Rennes. Pour le dernier, l’officialisation a eu lieu ce matin et c’est une belle vente, mais il ne prenait pas une grande place niveau salaire. Pour les deux autres, le flou demeure toujours et pour des raisons bien précises. Vitor Roque n’est, de toute façon, pas inscrit en Liga et son départ ne fera pas avancer vraiment le dossier. AS explique ainsi que le Barça doit inscrire Vitor Roque avant que le prêt à l’équipe andalouse ne devienne officiel. Par la suite, la Liga devra éplucher en détail le deal pour savoir quel pourcentage du salaire est payé par le Barça.

La suite après cette publicité

Le souci est le même pour Clément Lenglet. Si le Français est déjà enregistré auprès de la Liga (ce qui pourrait aider à enregistrer Olmo), il ne sera que prêté à l’Atlético. Et on ne sait pas encore comment sera réparti le salaire du joueur. L’officialisation n’a pas encore eu lieu et cela retarde donc les débuts de Dani Olmo qui, là aussi, devra attendre de voir La Liga éplucher le deal Lenglet pour savoir s’il peut bien être enregistré. Le FC Barcelone rejoue ce mardi face au Rayo Vallecano. Et le timing semble court pour autoriser Dani Olmo à jouer, ce qui veut dire qu’il va encore manquer une journée de Liga (la 3e déjà). Forcément, cette situation commence à tendre le principal intéressé.