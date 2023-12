EdF : la FFF en passe de choisir son camp de base pour l’Euro

Samedi, en fin de soirée, l’équipe de France a enfin connu son groupe, à une équipe près, pour l’Euro 2024. Mais où est-ce que les Bleus se rassembleront en Allemagne ? Comme avant chaque grande compétition, les délégations de chaque pays s’activent pour choisir leur camp de base. C’est le cas de la France. Lors de l’Euro 2021, les Bleus étaient à Budapest, dans un contexte particulier avec le Covid. Puis, lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, en 2022, ces derniers vivaient dans le confort de l’Al Messila Resort de Doha. Cette fois-ci, les hommes de Didier Deschamps devraient s’installer en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, à Lippspringe, à 15 minutes de Paderborn comme l’annonce L’Équipe.

«Le lieu de vie et d’entraînement des Bleus pour l’Euro 2024 devrait se rapprocher d’Istra, le lieu de résidence de l’équipe de France en Russie en 2018, en pleine campagne à un peu plus d’une heure de Moscou. Depuis plusieurs semaines Mohamed Sanhadji, l’officier de liaison et de sécurité et Philippe Brochérieux, le responsable administratif ont sillonné l’Allemagne à la recherche de la perle rare, parmi le large catalogue proposé par l’UEFA qui associe des établissements hôteliers et des installations sportives pour lesquels les qualifiés formulent des voeux», argumente le journal. Le choix du camp de base est à prendre au sérieux, et il doit respecter plusieurs critères comme l’a expliqué Guy Stephan samedi : «Il faut que ce soit un hôtel confortable sans qu’il soit luxueux, avec un terrain d’entraînement de qualité assez proche, à 10 minutes, un quart d’heure maximum, avec une bonne pelouse.» Jusqu’à présent et d’après des sources proches de l’UEFA, les Bleus se dirigent vers le Best Western Premier Park de Lippsringe (4 étoiles, 130 chambres, piscines, jardins…), lieu stratégique car la pelouse de Paderborn, en excellente état, se trouve à 15 minutes seulement. Un choix qui devrait se confirmer prochainement.