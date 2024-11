Barça : la demande originale de Flick à Laporta

Depuis qu’Hansi Flick a succédé à Xavi, le FC Barcelone a retrouvé des couleurs. Leader du classement de Liga, avec six points d’avance sur le Real Madrid, le club catalan est également bien placé en Ligue des Champions (6e du classement).

Encensé de toutes parts Flick, fait l’unanimité. Et l’Allemand n’hésite pas à imposer ses règles. Relevo nous apprend par exemple que l’ancien coach du Bayern Munich a demandé à son président Joan Laporta de ne plus venir aux entraînements en costard, mais en tenue plus décontractée. Et visiblement, Laporta aurait accepté.