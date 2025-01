PSG : la sortie forte de Nasser Al-Khelaïfi sur l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia

Cet hiver, le PSG a sûrement réalisé l’un des gros coups du mercato en officialisant l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien, qui traînait plus ou moins son spleen depuis plus d’un an avec Naples, a posé ses valises à Paris et s’est engagé jusqu’en 2029 avec le club de la capitale. Une arrivée qui ravit forcément l’intéressé mais également les fans du Paris Saint-Germain, qui ont hâte de voir leur numéro 7 à l’œuvre rapidement.

Interrogé par Sky Italia, Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, a également fait part de sa satisfaction, mais voit l’arrivée du Géorgien s’inscrire davantage dans le moule collectif du PSG : «il est fantastique, je suis convaincu que nous allons devenir plus forts. Mais la star, c’est l’équipe. Il en fera partie.» Voilà qui est dit.