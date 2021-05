Monaco-PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le jour de la réouverture des bars et restaurants, le Stade de France sera lui à huis clos pour la finale de la Coupe de France 2020-2021. Sur le terrain, c'est ce qui se fait de mieux ou presque en France. D'un côté la meilleure équipe sur l'année 2021, de l'autre celle qui fait main basse sur la majorité des titres depuis maintenant dix ans. Avec un enjeu de taille : le perdant ne devrait - sauf retournement de situation miraculeux en championnat - pas remporter le moindre titre cette année.

Du côté des absents, on note bien sûr les suspensions de Presnel Kimpembe et de Neymar, alors que Marco Verratti est toujours blessé. Le reste est classique côté parisien avec un 4-2-3-1 (ou 4-3-3, selon le positionnement de Leandro Paredes) où Mauro Icardi occupe la pointe et Kylian Mbappé le côté gauche. En face, Niko Kovac ne chamboule rien non plus avec un habituel 3-4-2-1 au sein duquel Wissam Ben Yedder mène l'attaque.

Les compositions des équipes :

Monaco : Majecki - Disasi, Maripan, Sidibé - Aguilar, Tchouameni, Fofana, Henrique - Volland, Golovin - Ben Yedder.

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kehrer, Diallo - Paredes, Danilo, Gueye - Di Maria, Icardi, Mbappé.

