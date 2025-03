PSG, LdC : Luis Enrique annonce la couleur pour la suite de la compétition

Présent en conférence de presse après la qualification exceptionnelle du PSG contre Liverpool, mardi soir du côté d’Anfield, Luis Enrique s’est exprimé sur la suite de la compétition alors que son équipe est désormais qualifiée pour les quarts de finale. «Je rappelle que l’an dernier, nous avons fait ça aussi à Barcelone. Cette année, compte tenu du match aller, nous avions cette obligation de gagner. L’an dernier, nous avons perdu en demi-finales avec six tirs sur les poteaux (contre Dortmund, 0-1, 0-1). Nous sommes quarts de finalistes maintenant, mais ce n’est pas une compétition qui prime sur la régularité, sinon nous serions parmi les mieux placés pour gagner, car nous sommes très stables. Mais ce type de match fait grandir l’équipe».

La suite après cette publicité

Relancé sur les objectifs du club, le technicien espagnol a par ailleurs avoué que cette qualification pourrait permettre à ses joueurs d’envisager de grandes choses en fin de saison. «C’est évident que ça nous apporte quelque chose de très positif. J’ai beaucoup aimé ce que j’ai vu, même si nous avons été dominés parfois et que Liverpool aurait mérité de marquer. Les tirs au but, c’est une loterie, mais ce n’est pas une loterie. On l’a vu dans la manière dont les joueurs ont tiré les tirs au but, avec beaucoup de personnalité. Nous sommes dans une bonne dynamique. Tout cela nous conforte dans ce que nous faisons. Tout ce qui peut arriver de positif autour de l’équipe me paraît merveilleux. On ne changera pas notre mentalité, nos intentions. Notre objectif est d’être en position de gagner cette compétition. On sait combien il est difficile de la gagner, mais c’est évident que ça nous renforce».